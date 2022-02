Fins al 2031

A falta del recompte final, l'organització xifra unes 42.500 les entrades venudes durant les festes, en què la cultura popular, la música i els espectacles lumínics han sigut les protagonistes. En comparació a l'última edició de Decennals, celebrades l'any 2011, enguany s'han venut unes 7.000 entrades més.

La situació sanitària ha condicionat no només quan s'han celebrat les festes, sinó també com s'han dut a terme. Així, s'han hagut d'adaptar tots els actes previstos en els darrers deu dies, tant pel que fa als aforaments com a les mesures de seguretat i protocols a seguir.

El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Bertran, ha assegurat que les Decennals han demostrat que la cultura és "segura" i que ajuda a "reprendre la vida de la comunitat".

La imatge de la Mare de Déu de la Candela ja ha tornat al seu cambril, on romandrà fins el 2031, any en que les Decennals tornaran a omplir de llum la capital de l'Alt Camp.