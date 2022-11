El Festival REC aposta per llargmetratges d'estrena d'arreu del món

El programa de la XXIIa edició del certamen configura una mostra completa del talent emergent i centra la mirada en els valors i conflictes que mouen la societat actual.

Films com 'The ordinaries', 'I haven't done anything', 'Sonne' (millor òpera prima al Festival de Berlin) o '21_Paradise' són algunes de les propostes que ofereix el festival.

Tant el Concurs Internacional Opera Prima —format pels llargmetratges que opten als guardons del Jurat Internacional, de Cineclubs, Jurat Jove i el Premi del Públic— com les projeccions especials proposen temàtiques de caire social com el canvi climàtic, les desigualtats, les xarxes socials o els diversos tipus de relacions humanes. Els films es presenten en estils com el retrat social, el thriller o la comèdia, entre altres.

Les projeccions es duran a terme del 30 de novembre al 7 de desembre a diversos espais, com ara el Teatre Metropol, que acollirà el gruix de la programació.