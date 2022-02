Doctor Josep Gumà: "Pagar impostos és una manera d'ajudar en la lluita contra el càncer"

El doctor Gumà reflexiona sobre la importància de la sanitat pública i la manera d'apropar-se al pacient, en àmbits més enllà del propi sanitari, com uns dels factors clau a l'hora de tractar la malaltia.

L'augment de la supervivència i les diferències entre els tractaments que es feien fa 30 anys i els actuals són també motiu de reflexió per un especialista que posa l'accent en la personalització del procés i que assegura que el càncer, com a malaltia, no tindrà una cura definitiva, però sí una millora respecte als seus tractaments i a la manera en que podrà viure un malalt.