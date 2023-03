Desmantellen una granja de criptomonedes en una nau de Gandesa

La granja de mineria de criptomonedes funcionava punxant de forma fraudulenta el corrent elèctric públic. Els agents van iniciar la investigació aquest mes de febrer passat després que la companyia elèctrica els informés del frau i sospitant que es podia tractar d'una plantació de marihuana.

En l'escorcoll, els policies van trobar que la mina disposava de potents elements de refrigeració i ventilació per al seu funcionament. En l'operació es van decomissar 43 equips, valorats en més de 50.000 euros, així com aparells electrònics. Els equips informàtics treballaven les 24 hores del dia de forma ininterrompuda. Per efectuar el manteniment, i ateses les elevades temperatures que es generaven, feien servir sistemes de refrigeració i "potents ventiladors industrials" per desplaçar l'aire calent cap a l'exterior. Juntament amb la companyia elèctrica, van poder també certificar la connexió il·legal a la xarxa per alimentar els equips. Segons la policia, el preu de l'energia a Espanya faria inviable o poc rendible aquest tipus d'instal·lacions.

Arran de l'operació, s'investiga el propietari de la nau com a responsable de la granja de criptomonedes. Es tracta de la primera instal·lació d'aquest tipus desmantellada a la demarcació.