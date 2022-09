Una bona temporada turística

Guardià ha assegurat que les dades són similars a les de l'estiu de 2019.

El portaveu de la FEHT ha destacat el bon comportament dels diferents mercats, amb l'excepció del rus i alguns interrogants que genera el britànic.

El dubte està en saber fins quan s'allargarà la temporada. Habitualment es podia parlar de bona ocupació fins a finals d'octubre, però els turistes més donats a viatjar en aquests mesos són justament de països que, actualment, generen més dubtes i es mouen de forma més irregular. Per Guardià això pot fer que setembre i octubre no siguin tan bons com es desitjaria.