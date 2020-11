El Procicat decideix prorrogar 10 dies més les restriccions

Després d’una nova picabaralla entre els membres del Govern, ja que la conselleria d’Empresa, a mans de Junts per Catalunya, apostava per reobrir sectors tancats, mentre que la cartera de Salut, liderada per Esquerra Republicana, preferia allargar les restriccions per seguir doblegant la corba de contagis; finalment el Pla d’Emergències de Protecció Civil ha aprovat mantenir les mesures establertes fins ara. L’única excepció és pels centres d’estètica que ja podran obrir, sempre que compleixin amb les mesures sanitàries i es demani cita prèvia.

A més, el Procicat també afegeix una altra mesura després de la polèmica missa a la Sagrada Familia, entra en vigor la limitació de 100 persones als centres de culte.

Pel que fa el tancament perimetral de Catalunya i el municipal durant els caps de setmana també es manté, a més del toc de queda que comença cada nit a les 10. Això resta igual fins el proper 23 de novembre.