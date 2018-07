Periodistes en caravana

Els homes i dones de la redacció d'informatius d'Onda Cero Catalunya es passen dues setmanes pràcticament fora de la redacció. En campanya electoral viuen pràcticament al damunt d'un autobús. El que cada un dels partits posa per transportar els informadors que cobreixen la campana electoral. Són catorze dies molt i molt intensos en que els periodistes es mouen per tot el territori per seguir el líder o la líder de cada una de les formacions.

Aquesta vegada seran quatre persones les que portaran cada dia a l'antena d'Onda Cero Catalunya les declaracions dels candidats i candidates i també els sons dels mítings que al vespre se celebren per tot Catalunya. Les primeres informacions de l'inici de cada una de les jornades arribaran al programa La Ciutat, que presenta cada migdia de 12:30h a 14:00h Albert Lesan. En aquest programa, el cap d'informatius Xavier Casanovas presentarà l'espai Diari de campanya, que connectarà amb aquests quatre redactors per saber quins actes s'han portat a terme ja al matí.

El segon resum arribarà a l'informatiu Notícies Migdia, que edita i presenta Miriam Franch. I ja serà al programa informatiu Notícies Vespre quan Robert Calvo connectarà amb cada un dels mítings que es desenvolupen a aquella hora (20:30h). So directe i crònica a l'instant dels missatges més importants d'aquesta intensa campanya electoral.

Per fer arribar als oients la millor informació, els serveis informatius d'Onda Cero Catalunya han desplegat diferents periodistes a les caravanes electorals. A l'autobús de CiU hi pujarà Laura Lorenzo, al del PSC s'hi afegirà aquesta vegada Berta Torrades, i a la caravana del PP s'hi sumen Estefanía Pino i Rubén Urdiales.