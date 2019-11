Onda Cero i el Consorci de la Zona Franca, lliuren el VII premi ‘Ciutat Solidària’

3 DE DESEMBRE

El guardó reconeix la tasca social d’una de les més de 40 entitats que aquest any han participat en l'espai Ciutat Solidària del programa 'La Ciutat' d’Onda Cero. L’associació guanyadora rebrà 3.000 euros en metàl·lic i, com l’entitat que ha estat guardonada un premi accèssit, una litografia, una campanya de comunicació valorada en 3.000 euros més i dos bitllets d’AVE. L’acte d’entrega del premi serà retransmès en directe en un programa especial de 'La Ciutat', presentat per Mònica Günther.