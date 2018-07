Onda Cero i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona premien la tasca social del projecte 'Hockey Plus' i la Fundació Joia

Enguany, el premi ha estat pel projecte Hockey Plus que ha rebut un premi en metàl·lic de 5.000 euros, mentre que la Fundació Joia ha rebut l’accèssit del premi, en reconeixement a la tasca que, respectivament, fan en favor de la integració dels joves amb discapacitat intel·lectual, i de la reinserció laboral en l’àmbit de la salut mental. Les dues entitats han rebut unes litografies commemoratives, una campanya de comunicació a Onda Cero per donar a conèixer les seves activitats i cinc bitllets dobles per viatjar amb Renfe en qualsevol de les seves rutes.

Hockey Plus es un projecte innovador que promou la integració dels joves amb discapacitat intel·lectual mitjançant els valors de l’esport, concretament a través del hockey. La iniciativa va néixer d'un grup de pares que la temporada passada van impulsar la creació d’una lliga integrada per equips federats de 18 clubs Primera Divisió. Es tracta de la primera lliga inclusiva per a joves discapacitats gràcies al suport de jugadors, equips professionals i de la pròpia federació de hockey.

De la seva banda, la Fundació Joia fa més de 30 anys que treballa en la reinserció laboral de les persones amb trastorns de salut mental, cercant oportunitats d’inclusió social a la comunitat, en col·laboració amb altres organitzacions i administracions públiques, fent de pont amb el mercat laboral ordinari tant amb adults com amb joves. Al mateix temps, lluita contra els estigmes i els prejudicis envers els trastorns de salut mental.

Els guanyadors han estat escollits entre les 40 entitats que han participat durant aquesta temporada al programa d’Onda Cero La Ciutat dins l’espai setmanal Ciutat Solidària. L’espai dóna a conèixer la labor que fan les entitats socials i ONG’s, i fa difusió de la seva tasca envers els col·lectius més necessitats o en àmbits com la infància, la pobresa, la salut, l’educació i el lleure, la reinserció sòcio-laboral o la cooperació internacional. El premi vol contribuir a donar visibilitat al treball d’aquestes entitats amb la concessió de dos guardons.

L’acte de concessió del premi s’ha fet a l'Hotel España de Barcelona en el decurs d’un acte que ha comptat amb la presència del director d'Onda Cero Catalunya, Francesc Robert i Agell; del delegat de l’Estat al CZFB, Jordi Cornet; del director general d'Atresmedia Radio, Ramón Osorio; la cap de premsa de Renfe a Catalunya i Aragó, Anabel Arévalo, i dels membres del jurat integrat per entitats i associacions guardonades en anteriors edicions del premi.

Enguany, el premi ha arribat a la seva cinquena edició i des què va començar l’espai Ciutat Solidària han passat pel programa de ràdio prop de 200 entitats socials sense ànim de lucre.