Onda Cero Catalunya al Mobile World Congress 2015

Durant els quatre dies del congrés, del 2 al 5 de març, l'emissora ha fet dos programes especials: el magazine La Ciutat (12:30h a 14h) amb Albert Lesan i el programa informatiu La Brúixola (20:30h a 22h) amb Robert Calvo. A més, s'han dedicat espais monogràfics, a banda dels programes ja esmentats, a Julia en la Onda (16h a 19h) amb Júlia Otero, Els Imperdibles (19h a 20h) amb Llucià Ferrer i Notícies Migdia (14:20h) amb Míriam Franch. Per l’estudi de ràdio d'Onda Cero al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona hi han passat emprenedors, organitzadors del congrés i representants del sector de les noves tecnologies per apropar als oients totes les novetats i detalls de la desena edició del congrés mundial de mòbils que, enguany, ha superat tots els rècords de visitants i empreses participants.

El dijous 5 de març, el magazine dels migdies La Ciutat, presentat per Albert Lesan i Mònica Günther, va comptar amb la presència de Pere Camprubí, director d'Expansió de Fira de Barcelona i del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. A més, s'ha fet un debat amb els emprenedors Albert Vidal, General Manager d'Effilogics Technologies, Christian Rodríguez, CEO de Byhours.com i Jaume Mayor, CEO de WeSmartPark.

El dimarts 2 de març, el programa La Brúixola, conduït per Robert Calvo, va fer un debat amb el professor d'ESADE de màrqueting digital, Franc Carreras, l'emprenedor Ricard Garriga, i el blogger Antonio Ortiz, especialitzat en la indústria digital.

Els periodistes d'Onda Cero, Berta Torrades i Xavier Abelló, han estat els responsables d'informar puntualment de tots els detalls del congrés als programes i informatius de l’emissora d'Atresmedia.