La victòria de Javier Milei a l'Argentina

Javier Milei és un economista i professor de 52 anys que s'ha convertit en president de l'Argentina. S'autodenomina llibertari i en les seves intervencions recorre sovint a insults i paraules malsonants. La victòria de Milei es pot explicar per "un govern d'Alberto Fernández que no ha pogut satisfer les demandes del poble", assegura Mariano Martino. Un govern marcat per la covid i que "ha endeutat Argentina per més de cent anys" amb una inflació molt alta, un augment del cost de vida i la caiguda del poder adquisitiu. Tot això, fa "que la situació econòmica sigui molt complicada", diu Martino. L'ascens també s'explica perquè, després de vint anys, sorgeix l'opció d'un personatge diferent que ha aparegut arran de les xarxes socials i que va començar participant en programes televisius fent humor. El reporter gràfic estableix similituds entre Javier Milei i expresidents com el brasiler Jair Bolsonaro o l'americà Donald Trump. "Estem parlant d'un retorn a un neoliberalisme molt dur i és molt probable que no acabi gaire bé", conclou Mariano Martino.