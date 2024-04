Verge, sobre la violència vicària: "No havíem tingut mai aquesta acumulació de casos en tan poc temps"

Els crims masclistes contra infants que s’han produït darrerament a Catalunya no tenen precedents. O potser sí, però no ho sabem, perquè només fa vint anys que es comptabilitzen oficialment les víctimes de violència de gènere, i menys de cinc que es té en compte també la violència vicària. Davant d’això, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha anunciat la creació d’un grup d’expertes per analitzar i combatre aquesta xacra.

El grup d’expertes en assassinats masclistes de nens i nenes, i de qualsevol tipus de violència vicària, es constituirà el mes de maig. Estarà format per professionals de diferents àmbits, des de pediatres fins a cossos de seguretat, i també per membres de diversos departaments de la Generalitat. Així ho ha anunciat la consellera Tània Verge, que ha detallat que el grup tindrà enllestides les primeres conclusions i accions en tres o quatre mesos.

Verge ha posat èmfasi en la necessitat d’analitzar la situació actual, sens dubte molt preocupant. "Cal respondre a la pregunta «què està passant». De la sèrie històrica que tenim, no havíem tingut mai aquesta acumulació de casos en tan poc temps. No es pot afirmar ara mateix que això sigui un canvi de tendència, ni que sigui un fenomen que hagi vingut per quedar-se, però necessitem dotar-nos de les millors eines".

Revisar casos per no repetir errors

El grup ha acordat analitzar casos de violència vicària que malauradament ja s’hagin produït per trobar quins factors podrien haver estat clau i, en el moment, es van passar per alt. Així, es revisaran casos ja tancats i es parlarà exhaustivament amb l’entorn dels implicats, intentant també parlar amb el propi agressor o assassí.

La voluntat és entendre quins elements de risc i quins detonants hi pot haver, amb l’objectiu d’evitar que es continuï eixamplant la llista de criatures que moren a mans dels seus pares. D’altra banda, també es milloraran els protocols d’atenció a les víctimes i a l’entorn, incloent-hi fins i tot l’acompanyament a les professionals que puguin quedar impactades per aquests casos.