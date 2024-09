¡Vamos al teatro!

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, no te pierdas las propuestas que nos trae hoy Edu Jiménez.

Propuestas teatrales

Si lo tuyo es el teatro, Edu Jiménez nos propone dos opciones. La primera es 'Euforia y desazón', una obra que podremos ver en la Sala Beckett bajo la dirección del argentino Sergio Boris. Narra la caótica historia de una familia desestructurada con una academia de bachillerato como escenario principal.

La segunda propuesta es 'Beuré de la teva aigua', un monólogo dividido en tres partes que trata temas como la guerra, el cambio climático o las crisis migratorias.

El Ateneu de Nou Barris estrena temporada

Este sábado, el Ateneu Popular de Nou Barris estrena temporada con actividades gratuitas para toda la familia, entre ellas, 'Framis', un espectáculo de títeres o 'A rienda suelta' de la compañía DUKTO.

Acabamos con danza

Como siempre, Edu Jiménez nos trae una propuesta de danza, en este caso para aquellos que se introduzcan por primera vez en este arte. Se trata de 'La mecànica de l'infortuni'.