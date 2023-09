Vall d'Hebron aplica una tecnologia pionera per reduir en 30 minuts l'atenció dels pacients amb ictus

L’Hospital Vall d’Hebron presenta una tecnologia pionera per reduir 30 minuts l’atenció dels pacients amb un ictus. La tecnologia, anomenada One Step Ictus, és un abordatge pioner d’aquesta malaltia que permet escurçar el temps des que el pacient entra per la porta de l’hospital fins que rep el tractament.

El coordinador del Programa Ictus de Vall d’Hebron, Carlos Molina, calcula que se’n beneficiaran uns 560 pacients cada any: "Actualment, estem en els 47 minuts, però el nostre objectiu és rebaixar-ho a 17 minuts. Amb aquesta reducció, milloraríem el pronòstic: el 48% dels pacients podrien arribar a aconseguir una recuperació clínica gairebé total davant del 27% que segueixen el circuit tradicional".

Per la seva banda, el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, ha detallat que, amb aquest nou enfocament, tota la tecnologia per tractar l’ictus està concentrada en un sol punt de l’hospital: "I amb una novetat afegida que fa que sigui una sala única a Catalunya i a Europa. No hem de moure el pacient de la taula del biplà, perquè el que es mou és l'escàner, que va sobre uns raïls magnètics perquè tinguem el pacient amb les màximes condicions de seguretat".

Un dels beneficiats d’aquest nou abordatge és en Josep, de 77 anys, que fa un mes i un dia va patir un ictus i ha explicat com ha viscut el procés de tractament: "L'única cosa que vaig trobar a faltar és una mica de sal a la cuina. Per la resta, tot perfecte: em trobo bé i sense aquesta tecnologia potser no seria aquí".

Més enllà d’això, el conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que aquest cas també suposa un "canvi de paradigma" en la compra pública de serveis que ha de permetre obtenir millors resultats en salut.