"Hi ha urgència perquè encara som a temps de revertir la deixadesa de les nostres costes"

Els 'Hope Spot', o 'Punt d’esperança' són àrees marines científicament identificades per Mission Blue com a valuoses i significatives des del punt de vista de la biodiversitat, la salut dels ecosistemes i la necessitat de protecció. La costa de Vilanova i la Geltrú, declarada primer ‘punt d'esperança marina’ de la península per impulsar la conservació de balenes. El ‘punt d'esperança’ de les aigües de Vilanova i la Geltrú abasta una franja d'entre 12 i 15 milles d'ample (1.944 km²) de la costa catalana al sud-oest de Barcelona, i és una regió del Mediterrani que manca de regulació per protegir-ne la biodiversitat.

Tal com explica en Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta designació com a Hope Spot és el resultat de l’experiència del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), amb seu al Campus de Vilanova i la Geltrú, a l'hora de trobar solucions tecnològiques per protegir la biodiversitat d’aquest entorn únic i de proporcionar eines que permetin que les activitats humanes cohabitin amb el medi natural on es desenvolupen.

Amb en Michel André parlem de la importància d'aquests punts de conservació i d'estudi, ja no només per la conservació dels rorquals. També per la convivència entre humans i espècies marines. L'entrevista completa a 'La Brúixola'