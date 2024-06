La Universitat de l'Experiència: estudiar per plaer, pel goig de saber

El periodista i catedràtic d'oratòria argentí, Norberto Malatesta, té clar que l'edat no és un límit per capacitar-se, aprendre i formar part de la societat. Una idea que es trasllada a la Universitat de l'Experiència, el projecte de la UB que ofereix programes universitaris per a persones majors de cinquanta-cinc anys.



El director de la Universitat de l'Experiència i antic cap d'estudis del grau d'Història, Carles Buenacasa, explica que el projecte "és un híbrid. Són estudis de grau sense la pressió d'haver de demostrar el que estàs aprenent. És estudiar per plaer amb un alumnat extraordinari que ens ve a buscar". Una de les estudiants d'aquest programa és la Maria del Mar Codina (de 67 anys), que enguany ha finalitzat els estudis d'Història de l'Art: "jo tenia ganes d'estudiar, però a la meva època havia de treballar". Amb passió, assegura que hi ha molts camps per descobrir i que vol continuar aprenent perquè "si parem, costa molt tornar a engegar", explica. D'altra banda, l'Alfred Bosch (de 66 anys) ha cursat psicologia a la Universitat de l'Experiència i, més enllà de voler "continuar fent més cursos i programes" explica que també participa de les activitats de Teatre i Coral que ofereix la universitat i que "estar jubilat és una gran oportunitat".



El director Buenacasa explica que s'han anat adaptant i que hi ha "estudiants molt diversos i on hem de posar més atenció és en la informàtica". Reconeix que com a mestre gaudeix i que "els alumnes t'exigeixen molt".

Els dos estudiants asseguren que a les aules "es creen vincles molt importants" que, posteriorment, es traslladen a l'exterior organitzant viatges culturals o dinars. Tant la Maria del Mar com l'Alfred coincideixen que "quan un es jubila té una vida al davant que s'ha d'aprofitar".