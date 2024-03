La UGT creu que el Hard Rock no hauria de tombar els pressupostos

En una entrevista a la Brúixola, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, confia en què la negociació entre els partits arribi a bon port i que "entre uns i altres no matin la criatura" dels pressupostos pel Hard Rock. Ros ha lamentat el "pim-pam-pum" dels darrers dies i ha instat les formacions a "trobar un punt d'acord": "Hi ha més coses que els uneixen que les que els separen".

La jugada es repeteix per segon any consecutiu

També ha censurat que ja és el segon any consecutiu que els pressupostos s'aproven per coses (el Hard Rock) que no estan als comptes i ha demanat separar la negociació pressupostària d'aquest tipus de qüestions. Segons ha apuntat, la diferència respecte l'any anterior és que els comuns no estan ara al govern de l'ajuntament de Barcelona i això, creu Ros, hauria tingut la seva influència en la negociació.

No contempla eleccions anticipades

En cas que no hi ha hagués acord, el líder de la UGT de Catalunya ha descartat un avançament electoral. Creu més probable l'escenari en què el govern mantingui la pròrroga pressupostària i portar a votació al Parlament qualsevol augment o millora en les diferents partides.