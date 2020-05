El turisme de Lleida es prepara per al deconfinament

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida impulsarà a partir de la segona quinzena de juny dues campanyes de promoció turística del Pirineu i les Terres de Lleida adreçades a captar públic català i estatal amb vista a la pròxima temporada d'estiu, tal i com ha explicat a Gente Viajera Catalunya Juli Alegre, cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme Lleida.

Davant l'afectació que la COVID-19 està tenint en l'àmbit del sector turístic el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha incrementat enguany un 65% la dotació econòmica que anualment destina a les federacions d'hostaleria, turisme rural i càmpings i a la mancomunitat d'estacions d’esquí nòrdic del Pirineu de Lleida per incentivar accions de promoció als seus sectors respectius. En total, destinarà a subvencionar les federacions amb 128.000 euros, dels quals 45.000 euros seran per a la Federació d'Hostaleria de Lleida; les associacions de càmpings i de turisme rural rebran 35.000 euros cadascuna, mentre 13.000 euros seran per a la Mancomunitat d'esquí nòrdic Parc Natural de l’Alt Pirineu.