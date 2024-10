El tramvia entre Verdaguer i Glòries circularà a partir del 9 de novembre

Després de dos anys d’obres i tres mesos de proves, ja tenim data per a l’estrena del tramvia per l'avinguda Diagonal entre la plaça de les Glòries i Verdaguer. A partir del 9 de novembre ja hi viatjaran passatgers. Abans d’aquesta data, el tramvia entra en una fase d'avaluacions per ultimar l'estrena amb ajustaments de temps d'aturades i les fases semafòriques de tot l'entorn.

Així ho han anunciat en roda de premsa el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, i la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, que ha destacat que, finalment, el tramvia entra a la trama urbana de l’Eixample. El temps de viatge entre les dues estacions serà de set minuts i es preveu que donarà servei a 24.000 usuaris i traurà al voltant de 2.000 cotxes d'aquest tram de la Diagonal.

Canvis en el TRAM

A partir d’avui, les línies T4, T5 i T6 del TRAM canviaran el seu recorregut. Uns canvis que, precisament, es deuen a l'ampliació de la xarxa del tramvia Així doncs, la línia T4 passarà a donar servei entre les parades Glòries i Estació de Sant Adrià. Per continuar fins a Ciutadella Vila Olímpica caldrà fer transbordament a les línies T5 o T6 des de Glòries. Aquestes dues línies, T5 i T6, allargaran el seu recorregut per la Meridiana, per tant, Auditori Teatre Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella Vila Olímpica passaran a ser parades de la T5 i T6 de forma permanent.