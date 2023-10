El tràfic d'haixix s'ha disparat a Catalunya: més de 40 tones comissades des del 2018

El transport i el tràfic d'haixix va a l’alça a Catalunya. Des del 2018, els Mossos d’Esquadra han comissat més de 40 tones d’aquesta droga a casa nostra. Un fenomen que cada any ha anat a més. "L'any 2021 vam decomissar 5,5 tones; el 2022, 7,5; i el 2023, 11,5. Això ens dona una idea de què l'afectació està en augment", ha detallat l’inspector Antoni Salleras, cap de l’Àrea Central de Crim Organitzat.

Aquesta, però, no és l'única xifra que ha augmentat. Més enllà de les tones interceptades, també s’han incrementat les xarxes criminals desarticulades: cinc el 2021, 10 el 2022 i 15 en el que portem de 2023. El cos ho atribueix a la pressió judicial i policial que hi ha per aquesta droga al sud de l’Estat des del 2018. Un fett que ha provocat que els narcotraficants hagin establert bases logístiques a Catalunya i l’hagin convertida en una de les principals zones de pas d’aquesta droga.

Als Mossos els preocupa especialment l’augment de les entrades per mar. De fet, el 66% de les intervencions han estat per via marítima i, segons l’inspector Salleras, el principal mètode de transport són les anomenades narcollanxes, que surten des del Marroc i tenen motors de fins a 1.500 cavalls: "Però, sobretot, asseguren una gran quantitat de càrrega. Les quantitats que arriben a Catalunya van des dels 2.500 fins als 4.500 quilograms".

L’altra via d’entrada és per carretera, procedent del sud de l’Estat a través de l’AP-7 i amb vehicles de gran potència que poden arribar a carregar 2.000 quilos d’haixix i van a velocitats de 200 km/h.

El que preocupa menys és la violència associada a aquesta droga, sobretot comparada amb la marihuana. L’inspector Josep Antoni López Garzón, cap de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Metropolitana Nord, sosté que tots els episodis estan relacionats amb grups rivals, però no té afectació directa cap a la ciutadania: "Normalment, els que fan un assalt als transportistes d'haixix saben on està l'haixix. La marihuana, en canvi, està en un lloc concret i et pots equivocar de pis o de nau".

Per fer front a aquest nou escenari, els Mossos han introduït eines innovadores a nivell de tot l’Estat, com l’ús d’escàners en controls de trànsit per a detectar drogues entre la càrrega de camions.