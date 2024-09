AlbertoMartín, president de la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya, assegura que gràcies a la llei contra la LGTBI-fòbia aprovada el 2014 "vam aconseguir un canvi radical, ja no cal amagar-se". Assegura que s'ha reduït la por de denunciar, tot i que encara costa, i que ara els membres del col·lectiu "tenim més protecció". Preguntat per quines són les persones més afectades per la LGTBI-fòbia, Martín no dubta que "totes les lletres del col·lectiu són importants, però el que més ens preocupa és la gent trans". En aquest sentit, Martín reclama que "les institucions es coordinin" per tirar endavant el pacte d'estat que el govern ha posat sobre la taula per fer front als delictes d'odi en el marc del col·lectiu.