Un total de 91 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya l'any 2022

Un total de 175 persones van demanar que se’ls apliqués l’eutanàsia el 2022 a Catalunya i es va acabar aplicant a 91. Són dades facilitades pel Departament de Salut coincidint amb el segon aniversari de l’aplicació de la llei. De les persones que van demanar-la, 55 van morir abans de concloure el procediment, 12 sol·licituds es van informar desfavorablement, 3 es van ajornar, 1 es va revocar i 13 més continuaven els tràmits per verificar els requisits necessaris (en data 31 de desembre del 2022). De mitjana, les sol·licituds van tenir un temps de resolució de 42 dies.

El Departament de Salut ha valorat positivament la resposta del sistema a l’hora d’aplicar la legislació. Josep Maria Busquets, secretari de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, ha fet aquest balanç a Onda Cero: "El resultat és el correcte perquè no hi ha hagut incidències importants i s'ha pogut donar aquesta resposta que fins que no es va aprovar la llei quedava una mica pendent".

El Ministeri de Sanitat traurà pròximament un informe amb xifres de tots els territoris, però Busquets avança que Catalunya reuneix un terç del total de sol·licituds i prestacions de l’Estat el 2022. La previsió, com ha passat en altres països com Bèlgica, és que amb el pas dels anys es vagin ampliant les sol·licituds. El repte de futur, per tant, és tenir la capacitat de donar-hi resposta. "Hem d'estar atents a què això es continuï fent com s'ha fet en aquests dos anys i que el volum no representi un deteriorament i l'atenció no decaigui", ha apuntat Busquets.

La majoria de les persones que van rebre la prestació d'ajuda a morir patien malalties neurològiques (un 36%) i oncològiques (un 34,85%) i tenien una mitjana d’edat de 73 anys. La majoria de les peticions rebudes procedien de l’atenció primària (114), seguides dels hospitals (51), els sociosanitaris (8) i les residències (2). Per gènere, el 40% eren dones. I per territoris, 7 de cada 10 prestacions es van produir a la Regió sanitària de Barcelona. A més, Busquets remarca que només un 0,6% dels professionals sanitaris s’han declarat objectors de consciència, de manera que no ha dificultat la prestació de l'eutanàsia.