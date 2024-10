La tornada a l’escola impulsa el mercat de treball català i durant el mes de setembre ha sumat empleats i reduït la llista d’aturats

Després que l’agost es convertís en l’únic mes que va destruir llocs de treball, el setembre reprèn la tendència anual sumant 15mil empleats. Com és habitual, impulsat pel món educatiu. En total, a Catalunya hi ha 3milions 780mil persones treballant, la quarta xifra més elevada de la història. I si ho comparem amb l’any passat, la seguretat social ha sumat 84 mil empleats.

Cau l'atur

Doncs força positiu. L’atur cau en 4.060 persones, La majoria d’elles son dones, que viuen a Barcelona i que es dediquen al sector serveis, que concentra totes les feines relacionades amb l’educació. Per tot plegat, a Catalunya hi ha 331.000 persones aturades, la xifra més baixa des del setembre del 2007.

Ara bé. La part negativa és la pujada de 1mil 600 aturats menors de 25 anys, un 8’2% més que a l’agost. De fet, el govern promet centrar esforços en impulsat l’arribada i la permanència d’aquest col·lectiu dins el món laboral. Ara bé, també remarquen que molts joves que s’uneixen a les llistes de la seguretat social és com a demandants actius de feina.

De totes formes, el govern valora molt positivament aquestes xifres. El secretari de Treball, Paco Ramos, assegura que "La baixada de l'atur i la creació d'ocupació a Catalunya el mes passat demostren la fortalesa de l'economia catalana i la solidesa del món laboral".

Els agents socials i econòmics reclamen

Celebren les dades d’ocupació però posen el focus en els aturats, Des de PIMEC lamenten que la variació anual de l’atur tan sols ha caigut un 1% i que bona part d’aquesta caiguda es centra en el sector serveis. Per tant, el seu secretari general, Josep Ginesta, lamenta que l’atur s’hagi estabilitzat. "el dinamisme del mercat laboral "no és suficient" per cobrir les vacants tot i el rècord d'ocupats", apunta Ginesta.

I des dels sindicats lamenten el desequilibri que hi ha entre l’increment de l’ocupació i la menor caiguda de l’atur. "Hi ha una forta capacitat d'atreure talent internacional i europeu però no aconseguim donar l'oportunitat que es mereixen a les persones registrades a l'atur", apunta Ricard Bellera, secretari de Treball de CCOO.

Per això, reclamen polítiques actives per oferir noves oportunitats laborals. Sobretot, als majors de 45 anys, que concentren gairebé el 60% de l’atur.