Tertúlia sobre el parc d’habitatge públic a Cataluny

L'habitatge de protecció oficial a Catalunya és un programa governamental destinat a garantir l'accés a una llar digna per a les persones amb recursos limitats. S’estima que el parc d'habitatge públic a Catalunya és d'aproximadament 225.000 habitatges. Aquest parc està gestionat principalment per l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i l'Agència de l'Habitatge de Cata-lunya. L'habitatge públic a Catalunya abasta diferents tipologies, com ara pisos, cases unifamiliars i habitatges destinats a col·lectius específics com persones amb discapacitat o la gent gran. Aquest parc té com a objectiu principal proporcionar solucions d'habitatge a preus assequibles per a les persones amb recur-sos limitats, fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'habitatge i promoure la cohesió social. L'ha-bitatge de protecció oficial juga un paper clau en la construcció d'una societat més equitativa i inclusiva a Catalunya. I avui en parlarem a la tertulia de la mà del Col.legi i Associació d’APIS de Catalunya.