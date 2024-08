Tenir un rebost endreçat ajuda a tenir un estómac en ordre

La nostra xef vegana, la Zaraida Fernández, ens està ajudant molt aquest estiu. Ens ha ofert un reguitzell de consells en les darreres setmanes per tenir la cuina, els armaris i el rebost en ordre. I avui ens parla de la planificació dels menús per tenir una bona alimentació. I això ens ajudarà a una millor digestió. Per exemple, és important saber com combinem els carbohidrats i les proteïnes. A més, cal fer petits exercicis per aportar varietat a la dieta. Ho podem fer, per exemple, amb una plantilla per programar els menús.