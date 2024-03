El teixit empresarial català es mostra preocupat per la fallida dels pressupostos

La primera conseqüència és que s’aturen tots els projectes que depenien de l’aprovació dels pressupostos. En cap cas es parlarà de retallades però sí de desaprofitament.

"El 6'3% de despesa de més que preveien els pressupostos ja no existeixen. Aquestes diners els hem perdut", ha assegurat a Onda Cero el secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Ángel Hermosilla.

Concretament parlem de 2.500 milions d'euros. És el resultat de la resta entre la despesa prevista any 2024 i la del 2023. Per tant, "estàvem davant uns pressupostos expansius", explica Hermosilla. De fet, poden ser els darrers en molts anys per les restriccions sobre el deute públic espanyol que s'hauran de tenir en compte en els propers pressupostos.

I ara, què?

Però això no és tot. La Generalitat, en plena campanya electoral, haurà de seguir funcionant com a administració pública. Amb un gran repte... resoldre els problemes que té sobre la taula cada conselleria però sense poder decidir quants diners destina a cada departament. Com s’ho farà el govern?

"Doncs partida a partida..." diu Hermosilla. Cada conseller haurà d'estudiar si els diners que tenen a les mans ja estan compromesos en certes inversions. "El que fan és anar rascant partida a partida per estudiar on poden destinar els diners".

No és que es facin retallades, simplement és que tenen el mateix pressupost de l'any anterior.

Preocupats

Cada conseller haurà de fer malabars per mantenir la seva paraula... que queda obsoleta després d'anunciar l’avançament d’eleccions. I sí, preocupació és el que senten els empresaris perquè enguany no comptaran amb la transparència i seguretat financera que suposa tenir uns pressupostos lligats amb els reptes actuals.