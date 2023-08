Taburete exhaureix entrades a l'Occident Summerfest Cerdanya

En una nit plena d'energia, Taburete ha exhaurit les més de 2655 entrades disponibles per al seu concert a l'Occident Summerfest Cerdanya. El repertori del concert ha inclòs les cançons del seu últim àlbum d'estudi Matadero 5, així com alguns dels seus èxits més representatius com a Sirenas o 5 Sentidos, entre altres.

Amb cinc àlbums a la seva trajectòria musical, el grup madrileny ha mantingut al públic en peus durant tot el concert reafirmant el seu lloc com una de les bandes més fructíferes del panorama musical actual.

Segona edició del festival

L'Occident Summerfest Cerdanya va inaugurar el dijous 17 d'agost la seva segona edició amb el concert de God Save The Queen, banda tribut que ha presentat un espectacle de celebració dels cinquanta anys de Queen, la formació mare.

El festival, organitzat pel Grup Clipper's i El Badiu al camí de Sant Marc de Puigcerdà, ja ha venut més d'un 65% de les entrades i comptarà amb les actuacions de David Bisbal, Ara Malikian, Miki Núñez, Rosario, Els Amics de les Arts, Dàmaris Gelabert, Taburete, Pablo López i Pablo Alborán, que tancarà el certamen el 26 d'agost.

A banda dels concerts de l'escenari principal, també hi ha un espai 'Village', organitzat i dinamitzat per White Summer, on el públic pot gaudir d'espectacles visuals i de caràcter festiu.