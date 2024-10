El Suprem tomba el projecte d'Ada Colau per ampliar el dentista municipal a Barcelona

La sala contenciosa-administrativa del Suprem ha inadmès els recursos presentats per l'Ajuntament de Barcelona i Foment de Ciutat contra la sentència del TSJC del 2022. En una providència, el Suprem confirma que la competència sobre els serveis d'odontologia correspon a la Generalitat i enterra l’ampliació ideada pels comuns. La idea era donar cobertura a tota la població de Barcelona amb una rebaixa de preus d'entre el 15% i el 40%.

Els dentistes ho celebren

El col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha celebrat la sentència del Tribunal Suprem i que es garanteixi una prestació correcta i eficient dels serveis públics. El seu president, el doctor Germà Pareja, ha assegurat que l’entitat sempre ha estès la mà per facilitar l’accés de tothom als serveis bucodentals però sempre i quan es respectin el marc legal. En aquest sentit, veu "injust" que aquest servei es faci a Barcelona però no el puguin gaudir la resta de ciutadans de Catalunya.

Què hi diu l'Ajuntament?

En la vessant política, els comuns han remarcat que no es qüestiona el servei als més vulnerables i ha demanat al PSC que el mantingui. De fet, l’ajuntament de Barcelona ha recalcat que, a finals d’agost, ja havien estat ateses més de 3.000 persones i que la voluntat és seguir oferint aquest servei. A més, el consistori també ha instat el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei bucodental, tal i com va expressar ahir la consellera Olga Pané. La titular de salut vol que, abans que acabi l’any, els empastaments i les endodòncies siguin gratuïtes per a tots aquells que tenen discapacitat intel·lectual i d’extremitats superiors.