En una entrevista a 'La Brúixola, l'expert assegura que “soterrar les vies és la decisió més dràstica i costosa”. Hi ha alternatives com la construcció de passos a nivell que permetin “integrar el ferrocarril en el paisatge urbà” com en altres països europeus, indica Aaron Gutiérrez.

El coordinador del Màster en Planificació Territorial i professor a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV creu que el soterrament de les vies de la R2 al seu pas per Montcada i Reixac “afectarà a la mobilitat de la xarxa més enllà de la del municipi”,