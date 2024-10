La sortida a la borsa d'EV Motors serà positiva?

La companyia MV Motors s'estrenarà al parquet reservat per pimes, el BME Growth, amb un preu inicial de 6,88 euros per acció. La sortida al mercat de valors arriba un mes abans de l'inici previst de la producció i un dels motius és sumar al projecte nous inversors per revitalitzar la planta que abans ocupava Nissan. El professor d'EAEBussinesSchool, Jose Antonio Lanau, explica a 'La Brúixola' que "és una oportunitat per ampliar els recursos per començar a construir els cotxes que es fabricaran a partir de les peces del fabricant original". Segons la informació remesa al mercat de valors, EV Motors espera que les vendes passin dels 36 milions d'euros del 2024 als més de 330 milions el 2025. Davant aquestes xifres, Lanau considera que "semblen massa optimistes" però recorda que "a Europa no hi ha fabricació d'aquests cotxes xinesos".