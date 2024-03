Set municipis de Barcelona reduexien la pressió de l'aigua

Aquest dilluns 11 de març sortirà menys aigua per les aixetes de set municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les localitats afectades seran Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Sant Just Desvern i Tiana.

La mesura s’inclou en el pla per sequera de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i s’ha consensuat amb els ajuntaments implicats i les companyies subministradores d’aigua. D’entrada són set municipis, però en podrien ser més si la sequera s’agreuja i els consums no baixen.

En paral·lel, l'AMB també enviarà una carta properament a 24.000 domicilis, on s’ha detectat un consum excessiu, per demanar-los que facin un ús responsable. A més, se’ls advertirà que si es detecta un consum d’aigua no permès -com omplir piscines o rentar cotxes- els consistoris podrien sancionar-los econòmicament.