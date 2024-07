Sergio Dalma: "La música serveix per portar millor el dia a dia"

Amb més de quatre milions de discs venuts i trenta-cinc anys de carrera musical a les espatlles, SergioDalma celebra la rebuda de la gira del seu últim treball 'Sonríe porque estás en la foto'. "Un músic en carretera sempre és un bon senyal", assegura. El cantant recorda que "la música serveix per portar millor el dia a dia, sobretot en els moments en què tenim males notícies". Per aquest motiu, l'últim àlbum de Dalma està ple de lletres enèrgiques i positives que canalitza a través de sons dels vuitanta que ha treballat amb sisproductors diferents.

Preguntat pel festival d'Eurovisió, on va representar Espanya l'any 1991 amb 'Bailar pegados', Dalma destaca la qualitat de la producció del festival tot i que lamenta la falta de música en directe. En un moment en què cada cop és més fàcil produir música des de casa, Sergio Dalma destaca la importància de "lluitar i no perdre la il·lusió" així com "conèixer el teu públic i pensar que cada dia comences de zero".