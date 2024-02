Sergi Sabrià: "És més fàcil que hi hagi pressupostos a tot arreu encara que Salvador Illa s'enfadi quan ho diem"

En una entrevista a la Brúixola, el viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, s'ha mostrat que el govern català podrà aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2024. Sabrià ha vinculat la negociació d'aquests comptes als de l'Estat i fins i tot a l'amnistia: "Crec que estaria bé que hi hagués pressupostos, que hi hagués amnistia i que segurament hi hagués pressupostos a Espanya. Tot això va lligat? Doncs segurament no perquè quan ho dius tothom s'enfada quan dius que sí però té lògica que tot passi a l'hora". En aquest sentit, també ha lamentat que "el senyor Illa s'enfadi quan dius això però és més fàcil que hi hagi pressupostos a tot arreu que no pas que n'hi hagi en un lloc i en un altre no".

Sabrià ha evitat concretar amb quines formacions ho faran però ha deixat clar que han avançat en la negociació amb el PSC i amb els comuns. També ha assegurat que cap d'aquestes dues formacions tenen motius per votar-hi en contra: "Si algú vota que no, els costarà molt explicar-ho; són uns comptes expansius que donen més oportunitats per lluitar contra la sequera o afavorir la reindustrialització". Al seu parer, tant el PSC com els comuns haurien d'estar "contents" també amb el grau de compliment d'entre el 87 i el 88% del que es va pactar per als comptes del 2023

El Hard Rock no ha de ser un obstacle

Preguntat per si l'aprovació del pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock pot ser un obstacle per al suport del PSC, Sabrià ha assegurat que seria "una excusa no gaire bona". El viceconseller del govern ha lamentat que els socialistes polititzin un tema "tècnic" i ha recordat que també hi ha una intervenció del sector privat. Tot i així, ha apuntat que "si tots els documents estan a punt, el PDU anirà endavant". En aquest sentit, tampoc creu que els comuns puguin votar en contra dels comptes tot i que estiguin en contra de l'aprovació del PDU.

La fiscalia

Sobre la posició de la junta de fiscals a favor d'investigar a Carles Puigdemont, Marta Rovira i a la resta d'imputats en la causa de Tsunami, Sabrià ha lamentat que els fiscals s'aliniïn amb el jutge Manuel García-Castellón però no s'ha mostrat sorprès per aquesta decisió: "Sorpresa no, tristor sí; sabem com és la judicatura de l'Estat espanyol". També ha lamentat, en aquesta línia, que se'ls hagi "regalat un temps que no calia", en al·lusió a la manca de consens per aprovar la llei d'amnistia que, ha defensat, és "robusta". En aquest sentit, ha avisat que "hi ha molts judicis pendents" i que cal que la llei vagi endavant.

Finalment, també s'ha mostrat convençut que aquest 2024 hi haurà una reunió de la taula de negociació amb el govern espanyol i ha assegurat que, després de l'amnistia, la següent fase serà la negociació d'un referèndum.