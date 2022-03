Aquest canvi suposaria començar les classes una setmana abans al setembre. L’avançament del curs és el motiu principal de la vaga, però els convocants expliquen que és, en realitat, la gota que ha fet vessar el got. Hi ha també malestar per altres mesures, com ara el fet que els professors hagin d’acreditar el nivell C2 de català i també els canvis als currículums de primària i secundària per al curs vinent que preveuen, entre altres, l’eliminació de l’assignatura de Filosofia.