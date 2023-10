Segueixen les dones aportant menys que els homes al PIB espanyol?

Les dones aporten molt més a l’economia del que ens pensem. A Espanya, fins i tot, més que els homes. Així ho denuncia PIMEC a través de l’informe ‘L’aportació de les dones a l’economia economia espanyola’.

Entre altres, indiquen que aquest col·lectiu treballa 8 hores de més a la setmana entre hores extra i tasques no remunerades. És a dir fan una jornada laboral addicional. I això, també té afectacions en les decisions macroeconòmiques que es prenen a nivell europeu.

Aportació al PIB

Des de la seu del Parlament Europeu a Barcelona, la Patronal PIMEC ha posat de manifest que les dones sí aporten el mateix que els homes. Les dades actuals indiquen que a Catalunya, més de la meitat de les dones treballadores carreguen amb bona part de les tasques domèstiques.

Una feina addicional que no comptabilitzen dins l’activitat econòmica en cap país europeu. A Espanya, per exemple, els càlculs sobre l’aportació d’aquestes 8 hores de més aporten el següent resultat: "Si mesurem aquest treball, traduint-les al cost de 8 euros per hora, passem d'una contribució del al PIB espanyol del 47% a més de 50", explicat en boca de l’autora principal de l’estudi, María Bastida.

Repercussions macroeconòmiques

I obviar, com dèiem, aquesta realitat té repercussions a l’hora de prendre decisions macroeconòmiques a nivell europeu. Els Fons Next Generation en són un exemple. El PERTE que compta amb més inversió pel moment és el del vehicle elèctric i les màxims beneficiaris seran els homes treballadors.

"De tota l'ocupació que es generi, un 20% beneficiarà a les dones, mentre el 80% anirà dirigit als homes", remarca Bastida.

En paral·lel, la transformació econòmica de la Unió Europea obliga a garantir un futur verd i digital, incidint sobretot en els sectors industrials, on més s’inverteix i la presència dels homes és superior. Així doncs, les polítiques europees que pensen en el futur segueixen deixant al marge l’aposta pels sectors feminitzats.