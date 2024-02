El sector tèxtil no veu possible rebaixar l'ús d'aigua si no és rebaixant la producció

El passat 1 de febrer, el Govern va anunciar les noves restriccions per pal·liar la sequera. Unes mesures que en el cas del sector industrial obliga a reduir un 25% el consum d'aigua. El sector tèxtil és un dels més afectats, sobretot els tintorers, els acabadors i els estampadors, que són els que més aigua necessiten. Tot i això, a hores d'ara encara desconeixen com poden aplicar les restriccions, ja que asseguren des del sector que veuen impossible reduir el consum sense que es vegi directament afectada la producció. Josep Moré, vicepresident de Texfor, Confederació de la Indústria Tèxtil, explica a Onda Cero Catalunya, que si es tiren endavant les restriccions les pèrdues econòmiques seran insostenibles pel sector.

Un sector molt optimitzat

Moré explica que tenen una reunió el proper 13 de març per trobar solucions i mirar de veure com poden estalviar més aigua. Tot i això, el vicepresident de Texfor, assegura que el sector tèxtil porta anys treballant per optimitzar l'ús d'aigua i que el marge de millora ara mateix és molt baix. Des de Texfor expliquen que veurien possible reduir un 3%, però un 25% queda molt lluny. A més, segons el seu vicepresident, en el cas de reduir la producció l'impacte en el mercat podria tenir conseqüències irrecuperables pel sector.

Ajudes pel sector

El vicepresident Josep Moré afirma que les ajudes pel sector arriben tard. Ja que molts hauran d'aplicar ERTOS per culpa de la sequera, i reclamen a la Generalitat que els ajudi si se'ls obliga a aplicar aquestes restriccions.