El sector de la indústria càrnia demanen adaptar normatives per gastar menys aigua

El sector de la indústria càrnia veu amb preocupació les restriccions per sequera. Asseguren que a hores d’ara encara no han pogut analitzar les pèrdues i l’afectació a la producció, tot i que afirmen que ells han fet la feina fins ara. Des de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies, la FECIC, asseguren que ja fa temps que optimitzen el seu ús, tot i que encara consideren que hi ha marge de millora. Afirmen que des del primer moment han mantingut converses amb l’administració i que a hores d’ara segueixen analitzant l’afectació de les restriccions. El secretari general de la FECIC, Ignasi Pons, assegura en declaracions a Onda Cero que han fet algunes peticions per seguir millorant la situació. Ara, el sector demana adaptar normatives per gastar menys aigua, com per exemple, utilitzar aigua reutilitzada.

Des de la FECIC els preocupen les possibles afectacions, i afirmen que si la situació segueix empitjorant, les conseqüències poden ser crítiques pel sector. Pons assegura que estan preocupats si s'entra en la segona fase de sequera. Des de la FECIC asseguren que a banda de la producció, un dels punts que més aigua gasten és en la neteja. Recordem que ara mateix el sector industrial ha de reduir un 25% el consum d’aigua.