El sector immobiliari rebutja assumir un lloger social sense cap compensació econòmica

En una entrevista al Notícies Migdia, Lorenzo Viñas s’ha felicitat per l’esmena que ha presentat Junts per Catalunya per tal que els propietaris que estiguin obligats a cedir habitatge per lloguer social rebin una compensació econòmica. Viñas creu que es tracta d’una esmena “valenta” i que obre una camí “acceptable però insuficient”.

En aquest sentit, el gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida-Barcelona ha defensat que l’habitatge que han de cedir els grans tenidors estigui limitat al 15%. Sobre aquest tema, Viñas també ha qualificat d’exageració que es defineixi de gran tenidor un propietari que tingui 10 habitatges a tot Espanya.

Col·laboració público-privada

Viñas ha defensat que el sector privat està disposat a “col·laborar amb l’administració pública” per facilitar l’accés a l’habitatge dels més vulnerables però han demanat “respecte” i fer-ho “en condicions raonables”. En aquest sentit, Viñas ha assegurat que no es pot atribuir al sector aquesta situació de vulnerabilitat i ha recordat que és l’administració pública qui ha de garantir aquest accés.

El gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida-Barcelona també ha lamentat que no s’hagi acceptat “cap ni una” de les propostes que han portat a la comissió del parlament que estudia la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional.