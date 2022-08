LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Saül Gordillo: “La ràdio és el mitjà que millor s’ha sabut adaptar i el que té més bona salut”

Saül Gordillo és una de les figures que millor coneix els mitjans públics de casa nostra. Sense anar més lluny, en els últims anys ha dirigit l’Agència Catalana de Notícies (2007-2011) i Catalunya Ràdio (2016-2022), aquesta última en els anys més convulsos del ‘procés’. La seva àmplia experiència com a gestor el fa enyorar el contacte amb el carrer quan exercia de periodista, però en contrapartida té present el seguit de transformacions que han de desenvolupar els mitjans tradicionals per no quedar enrere respecte a noves formes de comunicació. Davant el micròfon de La Brúixola d’Estiu, també s’ha referit a la capacitat de resiliència que té un mitjà com la ràdio.