LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Salvador Illa: “Durant la pandèmia portava un ritme tan intens, que no tenia temps per fer-me cabòries”

Salvador Illa, com a bon amant del running, reconeix que li agradaria completar una marató. Mentre no arribi aquest moment, el líder socialista pot presumir l’una llarga carrera de fons en la política. Amb només 29 anys, es va convertir en alcalde de La Roca del Vallès, el municipi on va néixer; més endavant, va ser secretari d’organització del PSC en els anys més convulsos del procés; el 2020 va exercir com a ministre de Sanitat en plena pandèmia del coronavirus; i actualment és el cap de l’oposició al Parlament de Catalunya. Amb la política al fons i la vida personal al davant, Illa ha estat l’últim convidat de l'entrevista no política a un polític de La Brúixola d’Estiu.