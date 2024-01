Salut reconeix que la crida a la vacunació no ha funcionat com caldria

En una entrevista a la Brúixola, la Secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha assegurat que la vacunació contra els virus de la grip i del coronavirus ha augmentat "una mica" respecte la setmana anterior però "no tant com voldríem". Cabezas ha explicat que Catalunya ja hauria superat el pic de l'onada i que s'està "començant a frenar" però que el virus encara està molt present entre nosaltres i "encara val la pena vacunar-se". Segons les seves dades, la setmana passada es van administrar més de 37 mil dosis de vacunes, sobretot, entre els col·lectius més vulnerables.

Per què li costa a la gent vacunar-se?

Preguntada pels motius d'aquest poc èxit de la darrera campanya de vacunació, Cabezas ha afirmat que es podria explicar per la tardor "extraordinàriament calorosa" que hem tingut i perquè la gent ja s'ha vacunat en diverses ocasions durant la pandèmia. Tot i així, la secretària de Salut Pública de Catalunya ha volgut deixar clar que "no es tracta d'una nova dosi de vacuna de la covid sinó d'una dosi adaptada a les noves variants" que ara corren. Per tant, molt efectiva, sobretot, per evitar casos greus. En aquest sentit, Cabezas ha recordat que la setmana passada hi havia gairebé 800 persones ingressades en llits convencionals i 30 a l'UCI, una xifra que, això sí, serà inferior aquesta setmana. De les persones de més de 60 anys que han estat ingressades, segons apunta Cabezas, "només un percentatge molt petit estaven vacunades".

Una segona onada?

Sobre la possibilitat d'una segona onada de malalties respiratòries, la doctora ha reconegut que caldrà "estar amatent", tot i que també ha precisat que les dobles onades no són habituals.

Mascaretes a residències o farmàcies

La secretària de Salut Pública de la Generalitat ha descartat que la mascareta pugui ser obligatòria ara per ara a farmàcies i residències. En el cas dels geriàtrics, Cabezas ha recordat que s'ha optat per una "recomanació important" i que la situació està controlada. Per tant, "no ho considera necessari".