Salut farà una prova pilot amb una vacuna intranasal de la grip en 3.000 infants

El 26 de setembre començarà la campanya de vacunació simultània de la covid i la grip per a les residències i les persones que reben atenció domiciliària. Una campanya en què, per primera vegada, es vacunarà de la grip els infants d’entre sis mesos i cinc anys. Tot i que la majoria de vacunes seran punxades, Salut ha anunciat que posarà unes 3.000 dosis d’una vacuna intranasal per a aquest col·lectiu. "Farem una prova pilot per demostrar i contrastar la seva eficiència i la seva efectivitat", ha exposat el conseller Manel Balcells. El Departament espera que es vacunin entre un 40% i un 50% d’aquests infants.

Sobre el calendari, el 16 d’octubre es començarà vacunant la població infantil, així com els majors de 60 anys, els pacients amb patologies de risc i els professionals sanitaris. Aquests col·lectius més vulnerables, de fet, estan cridats a vacunar-se doblement de la grip i la covid.

Precisament, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que la covid entra en fase de normalitat, de manera que només es vacunarà els col·lectius de risc i no hi haurà dosi de record per a tota la població: "Passem a una estratègia que és molt similar a la de la grip. Ara cal vacunar-se de la vacuna anual, la més ajustada a les soques circulants. Per això ja no parlem de començar amb dues dosis seguides i després d'una altra, sinó que, a partir d'ara, només és la que toca en aquest moment".

La gent podrà demanar cita a través del portal La Meva Salut i es podrà vacunar o bé al seu CAP o bé en punts poblacionals que habilitarà el Departament (almenys un per regió sanitària) i que té l’avantatge que també obre els dissabtes. La campanya de vacunació, per cert, s’allargarà fins al desembre.