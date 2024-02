Salut apujarà els sou a metges i infermeres que vulguin treballar en centres d’atenció primària de difícil cobertura

Avui en dia, un de cada cinc equips d’atenció primària a Catalunya té dificultats per cobrir les places de metges i infermeres. Són sobretot de zones rurals, com els de la regió sanitària de l’Alt Pirineu-Aran i alguns de la Catalunya Central, Lleida o Terres de l’Ebre... però també n’hi ha de la costa per la sobrecàrrega estacional. "L’objectiu no és altre que el de generar equitat entre els ciutadans, visquin on visquin", assegura el conseller de Salut, Manel Balcells.

Per atraure-hi professionals, Salut ha creat un nou complement que permetrà els metges de família i pediatres d’aquestes zones cobrar entre 3.500 i 4.000 euros bruts més l’any. Les infermeres, llevadores i treballadors socials, uns 2.000.

L'Institut Català de la Salut gestiona aproximadament el 80% dels equips d'atenció primària de Catalunya, que poden treballar en un o més CAP i diversos consultoris. Pel que fa als professionals d'aquests equips, que gestionen altres proveïdors que presten el servei a Salut, també tindran el complement però s'ha de mirar com s'introdueix.

La mesura té una dotació d’11,5 milions d'euros anuals i forma part del Pla d'ocupació de places de difícil cobertura en l'àmbit rural a l'atenció primària, presentat per la conselleria.