Salut adverteix que els indicadors de l'evolució de la pandèmia estan pujant

Fa setmanes que el descens dels indicadors epidemiològics s’havia frenat i ara fa uns dies que han començat a pujar. La velocitat de propagació del virus puja dues centèsimes més, fins al 0.97, el risc de rebrot s’enfila 5 punts, fins als 185 i la incidència a 14 dies es manté estable en 193 casos per cada 100.000 habitants.

Millors notícies als hospitals catalans, on hi ha 60 persones menys ingressades, amb un total de 1.439 i 9 crítics menys a les UCI, on hi ha 423 pacients. Paral•lelament, s’han declarat 1.394 nous casos i 12 defuncions.

Setmana Santa

De cara a aquesta setmana santa, des del govern asseguren que el confinament comarcal es mantindrà sempre que les dades no empitjorin de forma molt brusca. Amb tot, demanen que tot i poder sortir de vacances, es mantinguin les precaucions i no es mantingui contacte fora de la bombolla de convivència.

Les mesures es revisaran la setmana vinent i es decidirà si mantenir-les o introduir algun canvi. Sobre la taula, per ara, segueix estant la possibilitat d’ampliar horaris de la restauració i endarrerir el toc de queda.