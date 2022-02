LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Roger Pallarols: “Difícilment el Mobile ajudarà a recuperar tot el que ehm perdut amb la Covid”

La realitat és que la crisis està sent molt dura per al sector de la Restauració. I molt més en una ciutat com Barcelona, que viu del mercat internacional. Que el Mobile torni a viure’s de manrera presencial és un fet positiu per tornar a situar a Barcelona al mapa empresarial, però tal i com assegura el director general del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols, el Mobile no serà el motiu de la recuperació.