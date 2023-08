Restablerta la circulació a la R2 sud

Restablerta la circulació de trens per una via en el tram entre Vilanova i la Geltrú i Garraf aquest dimecres al matí després que ahir descarrilés un tren Talgo sense viatgers a Sitges. Segons ha explicat Renfe, s'ha reactivat la R2 sud amb dos trens per hora entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders amb parada en totes les estacions. També entre Garraf i Barcelona amb quatre vehicles per hora i sentit, així com els serveis regionals amb l'oferta habitual i els trens Intercity per via convencional com es fa de manera habitual. Els tècnics d'Adif i Renfe continuen treballant en la reparació de la infraestructura per a restablir la circulació en les dues vies.

La incidència ha afectat 6 línies, concretament l'R2 Sud (una de les línies que recorre la costa catalana), la R12, R15, R16 i R17 i els trens de llarga distància, segons ha informat Protecció Civil. Per a facilitar la mobilitat dels viatgers, Renfe havia posat en marxa un servei d'autobusos des de Castelldefels fins a Vilanova i la Geltrú. A banda, els viatgers de Cambrils s'han desviat de manera puntual en trens Renfe d'alta velocitat. Finalment, als viatgers dels trens Intercity del Corredor Mediterrani, Renfe els ha ofert el viatge als trens de llarga distància que utilitzen la línia d'alta velocitat Camp de Tarragona-Barcelona.

Amb la incidència, Renfe ahir va oferir un servei alternatiu per carretera per recórrer el tram afectat. Una alternativa que va provocar que els usuaris afectats estiguessin hores a les dues estacions esperant com tornar a casa i que ha seguit acumulant retards durant aquest matí.

Els viatgers han afrontat la jornada amb indignació. Una de les queixes generalitzades ha estat falta d'informació, més enllà dels punts afectats, i una mala organització per afrontar la situació en un dia feiner, encara que sigui en període estival.

Nova incidència que afecta a les mateixes línies

La incidència s’ha produït entre Gavà i el Prat i provoca retards mitjans de 30 minuts, segons ha informat Adif. Els usuaris de la R2Sud ja estaven patint problemes per recuperar la normalitat en els seus desplaçaments des del descarrilament d’ahir, i ara han de sumar-hi retards per aquesta última incidència.