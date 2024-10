Reivindiquem la tristesa!

La tristesa és una emoció bàsica que forma part de l’ésser humà. Vivim en una societat en la que es penalitza el fet d’estar trist oblidant que forma part de la natura.

La tristesa serveix per elaborar els dols i les pèrdues i per això ens hem de permetre i hem de permetre als demès estar tristos.

Per saber com gestionar aquest sentiment, la Laura García ens porta algunes recomanacions literàries que afronten el tema des de diferents punts de vista com la pèrdua, la família, l’amor o l’amistat.

Aquests són els llibres d’avui: