Recomanacions pel diagnòstic i tractament per a pacients amb sèpsia

La sèpsia és una resposta anormal l'organisme davant d'una infecció que desencadena una inflamació generalitzada i danys multi orgànics en els pacients que la pateixen. En els casos més greus, pot provocar danys irreversibles en òrgans com els pulmons, el fetge o els ronyons i, en última instància, la mort del pacient. A Espanya, es calcula que unes 17.000 persones moren a l'any per aquest problema, que suposa un enorme desafiament per a l'atenció hospitalària a causa de l'envelliment de la població i l'increment de les resistències antibacterianes. Carles Aguilar parla amb el Dr. José Barberán, President de la Societat Espanyola de Quimioteràpia i Cap de Servei de Medicina Interna Hospital Universitari HM Monte Príncipe de Madri