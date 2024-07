El rebost és un lloc que ha d'estar ben organitzat. Perquè si el tenim en ordre, cuinarem més bé. D'entrada, hi hem de tenir productes bàsics: espècies, sal, llegums, pasta, salses, sofregits... Cada llar ha de saber què hi té per poder organitzar els menús de cada dia. Si seguim aquest consell, la nostra alimentació serà molt millor.