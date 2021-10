A Gente Viajera Catalunya hem analitzat la situació del sector dels creuers amb Román Lopezosa, agent de viatges especialitzat en aquest segment del turisme. De fet, el nou vaixell de creuers més gran del món, el ‘Wonder of the seas¡ s’inaugurarà a Barcelona l’any 2022. Els anteriors bucs d’aquesta classe de Royal Caribbean ’Oasis of the seas’ (2009), el ‘Allure of the seas’ (2010), l'’Harmony of the seas’ (2016) o el ‘Symphony of the seas’ (2018) també han tingut Barcelona com a port base.